Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 ilçede eş zamanlı olarak 84 farklı noktada, 192 iş makinesi ve 316 personel ile sahada yoğun mesai harcıyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştıran ekipler asfalt ve beton yol yapımı, stabilize yol düzenlemesi, reglaj, asfalt yama, taş duvar, menfez, yağmur suyu hattı döşemesi ve kanal temizliği gibi birçok alanda kapsamlı hizmet sunuyor.

Yürütülen bu çalışmalar sayesinde özellikle kırsal mahallelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol standardının yükseltilmesi ve su birikintisi gibi olumsuzlukların önlenmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını planlayarak tüm ilçelerde eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve yol yatırımlarına hız kesmeden devam ederek şehir genelinde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.