Bursa Oganize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye’de beşinci kez yapılacak olan Dünya Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu, Bursa Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda başladı.BURSA (İGFA) - Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, Dünya Otomotiv Buluşmaları etkinliğinin ülkemizin yanı sıra ABD, Meksika, İspanya ve İtalya’da dönüşümlü olarak iki yılda bir yapıldığını belirtirken, “Bu etkinliğe beşinci kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bursa, Türkiye otomotiv sektörünün öncü şehridir. Otomotiv sektörü özelinde, bazı husus ve verilere dikkatinizi çekmek isterim; ülkemizde üretilen her 3 araçtan birisi Bursa’da üretilmektedir. Günde 1500 üzerinde araç banttan inmektedir. 35 milyar dolarlık Türkiye otomotiv ihracatının dörtte biri bursa firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. 400’ün üzerinde firma faaliyette olup bu firmalarda 60 bin kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca Bursa’da dünyanın neredeyse sektördeki tüm markalarına parça üretilmektedir” dedi.

“SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA”

Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu’nun sektörün geleceği için çok önemli buluşma niteliğinde olduğunu söyleyen Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, “Bu seneki buluşmaya binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda İsveç’ten Fas’a, Meksika’dan İspanya’ya, Rusya’dan Hollanda’ya, Kanada’dan Hindistan’a kadar 40’ı aşkın ülkeden 300’e yakın sektör temsilcisi katılmaktadır. Bu buluşmada 5 binden fazla ikili iş görüşmesi planlanmıştır. Bursa OSB olarak bu etkinliği çok önemsiyoruz. Hem firmalarımızın birbirlerini daha yakından tanımaları hem, sürdürülebilir işbirliklerinin oluşturulması hem de dostluklar kurularak ticaretin arttırılmasına vesile olduğuna inanıyoruz. Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen otomotiv sektörünün güçlü yapısı, tecrübesi ve yenilikçi ruhu zorlukların üstesinden gelineceğine olan inancımızı pekiştirmektedir” şeklinde konuştu.

“GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi ise, “Geleceğe ışık tutabilecek bir etkinliğin açılışındayız. Ülkemizde çok mücadeleci liderler, vizyoner firmalarımız var. Böyle olunca geçmişte bir potansiyel olarak görülen ülkemiz artık dünyada kabul edilen bir aktör hale geldi. İçimde bulunduğumuz bölge ekonomisiyle Türkiye’nin yarısından fazla bir gücü barındıran 11 ili kapsıyor. Dolayısıyla doğru yerdesiniz. Sektörün hedeflerinin birçoğu sürdürülebilir kalkınma üzerineydi ve sektör bu anlayışla çalışmaya çalışıyor. Sürdürülebilirlik dünyanın her alanı için gerçekleştirilebilmeli. Bizler daha çok araç üretmek istiyoruz ancak bu durum da farklı sorunlara neden olabiliyor. Sektörün hem aracı hem yakıt şeklini tasarlarken tekrar dikkat etmesi gereken noktalar var. Gelecek birlikte gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak otomotiv sektörünün gelişimi adına her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

“BURSA, BAŞARIMIZIN MERKEZİNDE YER ALIYOR”

BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Erener’de, “Ülkemizi küresel bir AR-GE ve üretim üssüne dönüştüren firmalarımız, inovatif mühendislik çözümleri ve ihracatlarıyla ekonomimize pozitif katkılar sağlamaya devam ediyor. 2 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip otomotiv sektörümüz, 16 yıldır ihracat şampiyonluğunu elinde bulunduruyor. Üretim sıralamasında dünyada 14’üncü, Avrupa’da ise ilk 4 ülke arasındayız. Yıllık 35 milyar doları aşan ihracatıyla sektörümüz, Türkiye ihracatının yüzde 15’ini tek başına karşılıyor. Bursa ise bu başarıların merkezinde yer alıyor.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan bu kadim şehir, bugün Türkiye’nin ‘Otomotiv Başkenti’ olarak anılıyor. Türkiye’deki ilk otomobil fabrikasının kurulduğu Bursa, aynı zamanda 60 yıllık yerli ve milli otomobil projemizin hayata geçtiği şehirdir. Güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yüksek teknolojili üretim gücüyle Bursa, ülkemizde her iki otomobilden birini üreten bir sanayi devi konumundadır. Bugün bu büyük buluşmanın Bursa’da gerçekleşmesi, sektörümüzün gelişimi ve yeni ticaret köprüleri için büyük anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı, “Bugün burada temsilcisi olduğum Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak 1991 yılından beri Türkiye’nin otomotiv ihracatını geliştirmek misyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Endüstrimiz geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılında 35 milyar dolar ile rekor ihracat rakamına ulaştı. Son 18 yılda tüm sektörler arasında 17 kez ihracat şampiyonu olduk. Ülkemizin ihracatının lokomotifi olmayı sürdürüyoruz. Şimdiden söyleyebilirim ki 2024 yılı sonunda da ihracat liderliğimizi devam ettireceğiz. Otomotiv endüstrisinde her gün daha da artan rekabet, sektördeki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kılmakta. Bu nedenle, Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarındaki paylarımızın korunması ve artırılması büyük önem taşımakta. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatımızın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar da önem arz ediyor.

Bu ay yayınlanan McKinsey araştırmasına göre, sektörün dönüşümüyle birlikte, önümüzdeki on yılda Avrupa’daki OEM'lerin küresel pazar payının yüzde 60’tan yüzde 45’e düşmesi bekleniyor. Araştırmada yine de, Avrupalı üreticilerin doğru adımlarla bu dönüşümden fayda sağlayabileceği belirtilmiş. Bunun için yenilikçi stratejiler benimsenmesi, büyüyen küresel pazarlarda yer alınması gibi öneriler verilmiş. Avrupa’da bunlar konuşulurken, atılan adımları takip edip yol haritası çıkarmamız için bu gibi etkinlikler çok önemli. En büyük pazarımızda güçlü pozisyonumuzu sürdürebilmek için biz onlardan daha önce dönüşmeliyiz. Bizler otomotiv endüstrimizin bugüne kadarki başarıları ile gurur duyuyor ancak gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmüyor ve gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle endüstrinin ihracat değerlerini daha yukarılara taşımak istiyoruz. OİB olarak Türk otomotiv endüstrisinin sektörde yaşanmakta olan dönüşümün önemli bir parçası olması amacıyla pek çok projeye imza atıyor, eğitimden inovasyona birçok alanda verimli iş birlikleri yürütüyoruz.”

Programı organize eden ABE ve Karibu temsilcileri Marie Francois ile Gözde Demirel Akan da etkinlik hakkında açıklamalarda bulundular.

Konuşmaların ardından organizasyona destek veren kurumlar BTSO adına Otomotiv Komisyonu Başkanı Rengin Eren ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği adına Tuna Arıncı’ya Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay tarafından destekleri için plaket verildi.

Organizasyona sponsorlukları nedeniyle Bagen otomotiv’e, Özler Plastik’e, Yeşilova Holding ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına da BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ve Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin tarafından günün anısına plaket takdim edildi.