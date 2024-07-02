Uzunköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Kayalı “Tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yapılan %30 zam geri çekilmeli” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Kayalı, tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yapılan % 30’luk zammın geri çekilmesi talebinde bulunan bir açıklama yayınladı.

Kayalı’nın açıklaması şöyle: “Bu yıl hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor. Genel anlamda yüksek sıcaklıklar gerçekleşiyor. Aşırı sıcaklar bu aylarda ekili ve dikili sulanan tüm ürünlerde sulama ihtiyacını artırdı. Çifçilerimiz artan elektrik bedellerini ödemekte zorlanırken böyle bir artış üretimde sürdürebilirliği riske sokacak. Tarımda maliyetlerin azalması ve üretimin sürdürülebilir kılınması bakamından tarımsal üretimde kullanılan elektrikte pozitif ayrımcılık yapılmalı ve %30’luk zam geri çekilmelidir. “