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112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Gökova Bölge Trafik İstasyon, Akyaka Jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali Bayram hafif yaralanırken, çekicide hasar oluştu. Gökova’dan Ula’ya çıkış yolunda yol bir süre tek şeritten sağlandı.

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