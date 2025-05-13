İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) devam eden “Kent Söyleşileri” kapsamında 15 Mayıs 1919’da başlayan ve 9 Eylül 1922’de son bulan işgal yılları boyunca İzmir’de basın hayatının durumu mercek altına alınacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM tarafından gerçekleştirilen Kent Söyleşileri, “İşgal Döneminde İzmir Basını” söyleşisiyle devam ediyor.

15 Mayıs 1919’da Yunanistan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla başlayan ve 9 Eylül 1922’de Türk ordusunun kenti geri almasıyla son bulan işgal yıllarında İzmir basınının durumunu konu alacak söyleşi, 15 Mayıs Perşembe günü 18.00-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek söyleşinin konuğu İzmir kent tarihi, kültür ve sanat hayatı alanında çalışmaları bulunan Dr. Efdal Sevinçli olacak.