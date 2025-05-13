Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kaçan hayvanların doğru tekniklerle yakalanması ve sokak hayvanlarına doğru şekilde müdahale edilmesi amacıyla ilçe belediyelerine yönelik eğitim düzenledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilçe belediyelerinin ilgili çalışanlaraKurban Bayramı süresince kaçabilecek hayvanların en hızlı ve güvenli şekilde yakalanması amacıylayönelik eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından verilen eğitimlerde; hayvan yakalama esnasında dikkat edilmesi gerekenler, kullanılan teçhizatların tanıtımı, hayvanın sakinleştirilmesine yönelik müdahale yöntemleri anlatıldı. Ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtılarak ekiplerin alanda karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmaları sağlandı.

Eğitimin son bölümünde ise geçici bakımevinde yürütülen çalışmalar ve sokak hayvanlarıyla ilgili genel bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara kedi ve köpek yakalama teknikleri, zapt-ı rapt uygulamaları, yaralı hayvana yaklaşım ve hayvan davranışları gibi konularda detaylı anlatımlar yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçe belediyelerimizin sahada görev yapan çalışanlarına verdiğimiz bu eğitimlerlehayvan refahını gözetiyor, vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz. Bayram süresince sahada olacak ekiplerimizle birlikte şehir genelinde hızlı ve güvenli müdahale imkânı oluşturuyoruz. Sokaklarımızı vatandaşlarımız için daha güvenli hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bayram süresince oluşabilecek olumsuz durumlar için vatandaşlar, ALO 153 Çözüm Masası üzerinden destek alabilecek.