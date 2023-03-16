Yazımın amacı siyaset yapmak, siyasileri de rencide etmek değil. Siyasetin nasıl bir araç olarak kullanıldığını insanlarda neler çağrıştırdığını ortaya koymaya çalışmaktır.

Merhum fotoğraf sanatçısı Sami Güner’in fotoğrafından çalışılmış olan “Harem” izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Ressam Çiftgül, fuarda “Harem” tablomun konusu gereği Osmanlı Harem-i Hümayun’unun dünyaya doğru anlatılması açısından faydalı olabileceğini belirteek, "Fransa’nın saygın sanat dergilerinden ArtMag ile önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz röportaj başta olmak üzere, birçok yetkili ile temasa geçerek, Türkiye’nin ve Türk Kadınının uluslararası platformdaki imajına, sanatım ile bir nebze katkıda bulunabileceğime inandığım, farklı ve önemli projeler içerisinde bulunacak olmaktan ötürü ayrıca mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki günlerde, AIAM Kültür Sanat Derneği kurucu başkanı Pierre Coureux önderliğinde düzenlenecek olan, Fransa’nın ödüllü sanatçılarından Cristophe Baudin ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz bir yardım projesine imza atıyoruz. Birlikte çalışarak ortaya çıkaracağımız bir eser, önümüzdeki günlerde, ülkemizdeki deprem felaketinden etkilenmiş insanlarımız yararına Fransa’da düzenlenecek bir açık artırma ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu projenin, deprem mağdurlarına destek olmanın yanı sıra, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel ilişkileri geliştirmek açısından da çok ses getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.