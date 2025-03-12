BDDK, yeni bir elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketine faaliyet izni verdi.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyette bulunma izni verdi.

Söz konusu BDDK kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 4. maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği'nin 11. maddesi çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyette bulunma izni verildi.