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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Doğaya zarar vermeden ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilebilecek vektörle mücadele yöntemlerinin de ele alındığı eğitimde, sağlıklı yaşamın korunması ve ekosistemin güvence altına alınması konularına da değinildi.

TEV ve PERYÖN’den gençlere kariyer desteği

TEV ve PERYÖN’den gençlere kariyer desteği

Bursa Hayvanat Bahçesi Eğitim Salonu’nda düzenlenen programda, öğrencilere vektörlerin insan sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gelecek nesillere sağlıklı yaşam bilincinin aktarılması amacıyla ilköğretim öğrencilerine ‘vektörle mücadele eğitimi’ verildi. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilere vektörle mücadele eğitimi verildi.

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