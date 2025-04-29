Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler ve öğretmenler, bugün deprem ile yangın tatbikatı eğitimi aldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün kurum içi eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda planlanan çalışma kapsamında, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler ile öğretmenler, afet anında yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde öğrendi.

İlk olarak Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Verilen uyarı sonrasında harekete geçen öğrenciler, ilk olarak hayat üçgeni ile çök-kapan-tutun kavramlarını yakından öğrendi. Daha sonra binadan tahliyenin nasıl yapılacağına dair yapılan çalışmayla birlikte, deprem tatbikatı sona erdi.

Deprem tatbikatının sona ermesinin ardından, bu kez sıra öğretmenlere yönelik yangın söndürme eğitimine geçildi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimle birlikte, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde görev yapan öğretmenler, yangın konusunda oluşabilecek olumsuzluklara dair bilgi alırken, daha sonrasında da yangın söndürme tüpüyle birlikte pratik eğitimi de aldı. Çayırova Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kurum içi eğitimlerin devam edeceğini ve oluşabilecek olumsuz durumlara karşı, bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini açıkladı.