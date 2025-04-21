Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Mehmetçik’in yeni bir başarıya imza attığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait mağara ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanıldığı belirtilen mağaranın imha edildiği operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurgulandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1914263673301770241