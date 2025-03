Petrol Ofisi Sosyal Lig'in 2024-2025 sezonunun birinci devre büyük ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - 4 milyonu aşkın oyuncunun yer aldığı heyecan dolu sezonda, kıyasıya rekabetin kazananları Kia Stonic ve Kia Picanto otomobillerinin sahibi oldu ve Sosyal Lig tarihine adlarını yazdırdı.



Petrol Ofisi Grubu'nun oyun teknolojileri alanındaki yatırımı Rune Games tarafından geliştirilen ve Türkiye Süper Ligi'ne özel en popüler fantezi futbol ve menajerlik oyunu olan Petrol Ofisi Sosyal Lig'in 2024-2025 sezonunun birinci devre büyük ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Büyük ilgi gören ödül törenine Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ve Rune Games Genel Müdürü Burçin Cafer de katıldı. Birinci devreyi 2 bin 376 puanla zirvede tamamlayan Faruk Güleker, Kia Stonic kazanırken 2 bin 361 puanla genel klasman ikincisi olan İsmail Kabakcı ise Kia Picanto'nun sahibi oldu.

“DÜNYA STANDARTLARINDA OYUN DENEYİMİ SUNUYORUZ”

Rune Games Genel Müdürü Burçin Cafer törende yaptığı konuşmada, “Sosyal Lig 2024–25 sezonu birinci devre ödül töreninde, değerli iş ortağımız Kia ve oyuncularımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kia ile yıllardır süregelen güçlü iş birliğimizin devam etmesi bizler için gurur verici. Kazanan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu sezon, oyun geliştirme ve tüm bağlantılı süreçleri tamamen bünyemize aldığımız yeni yapımızla önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Fikir aşamasından lansmana, yazılım geliştirmeden pazarlamaya kadar tüm adımları kendi ekibimizle yöneterek tedarikçilere bağımlılığımızı azalttık, üretim hızımızı artırdık ve sektörde önemli bir rekabet avantajı elde ettik. Özellikle spor ve strateji türlerinde uzmanlaşma hedefimiz doğrultusunda, oyuncu deneyimini merkeze alan yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiriyoruz. Bu sayede her oyuncunun beklentilerine hızla yanıt verirken Sosyal Lig'in liderliğini koruyarak oyuncularımıza yenilikçi ve dünya standartlarında bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“SPORUN BİRLEŞTİRİCİ VE BÜTÜNLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ”

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ise “Kia olarak sporun birleştirici ve bütünleştirici gücüne inanan ve global ölçekte de buna yatırım yapan bir markayız. Türkiye'de futbolseverlerin yakından takip ettiği bu oyunu uzun yıllardır başarıyla devam ettiren Rune Games ve Petrol Ofisi ailesini kutluyor, gelecek yıllarda iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Bu güzel iş birliğinin de uzun yıllardır bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyor, araçlarını güzel günlerde kullanmalarını diliyorum.” şeklinde konuştu.

FUTBOL TUTKUSUNA MUHTEŞEM ÖDÜLLER

Her sezon milyonlarca futbolseveri bir araya getiren Petrol Ofisi Sosyal Lig, futbolseverlere yalnızca Süper Lig heyecanını yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda her sezon eşsiz ödüller sunuyor. 2024-2025 sezonunda oyuncular, birinci ve ikinci devrede olmak üzere Kia Stonic ve Kia Picanto otomobillerinin yanı sıra, milyonlarca lira değerinde Hepsiburada kupon kodu ve binlerce S Sport Plus üyelik paketi için mücadele ediyor.