İnegöl Belediyesi, 5-15 yaş aralığında piyano eğitimi alan öğrencilerin yeteneklerini sergileyecekleri “Tuşların Dansı Piyanonun Yıldızları” etkinliği düzenledi. 67 küçük sanatçı, Kent Müzesi Konferans Salonunda sundukları resitalle büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - Düzenlediği etkinlik ve organizasyonlarla şehrin kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi, hafta sonu çok özel bir etkinliğe imza attı. Kültür ve sanat alanında pek çok farklı kurs ve eğitimi bulunan İnegöl Belediyesi, piyano kurslarına katılan öğrencilerin yeteneklerini sergileyeceği bir etkinlik düzenledi. Sadece İnegöl Belediyesi kursları değil, şehirde farklı eğitim kurumları ve özel kurslarda piyano eğitimi alan çok fazla çocuk olması nedeniyle herkesi kapsayan bu organizasyonda, küçük sanatçılara yeteneklerini ve performanslarını serileme imkanı sunuldu. İnegöl Belediyesi ve farklı kurslarda piyano eğitimi alan çocuklara motivasyon sağlamak, onları sahneyle tanıştırmak ve onure etmek maksadıyla yapılan “Tuşların Dansı Piyanonun Yıldızları” etkinliğinde, 5-15 yaş aralığında 67 çocuk sahne aldı.

67 ÇOCUK 5’ER DAKİKALIK PERFORMANS SERGİLEDİ

Cumartesi günü İnegöl Kent Müzesi çok amaçlı salonunda yapılan programda, daha önce kayıt yaptıran 67 küçük sanatçı performanslarını sergiledi. 15.00’da başlayan etkinlik akşam 20.00’a kadar devam etti. Gruplar halinde salona gelen küçük sanatçılar, aileleri ve kendilerini izleyenlere 5’er dakikalık performans sundular. Kendi belirledikleri repertuarla yeteneklerini sergileyen çocuklar, izleyenlerden alkış aldı.

NESİLLERİ DE İHYA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Festival havasında yapılan etkinliğin son bölümüne Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Beraberindeki heyetle salonda küçük sanatçıların performansını izleyen Taban, program sonunda sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmasına Mimar Turgut Cansever’in sözünü hatırlatarak başlayan Taban, “Rahmetli Mimar Turgut Cansever hocamızın güzel bir sözü var; bir şehri imar ederken eğer bir nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tarumar eder diyor. Ben kendisini bu vesileyle rahmet anıyorum. Belediyeler olarak bizim vazifemiz de alt yapı yapmak, otoparklar yapmak, trafiği düzenlemek gibi düşünülse de aslında biz hayatın her aşamasında varız. Doğumdan ölüme kadar tüm evrelerde varız. Bugün de gördüğünüz gibi bu minvalde kendileri küçük ancak performansları çok büyük olan kıymetli evlatlarımız için bu özel programı düzenledik. Ben bugün burada yeteneğini ortaya koyan tüm evlatlarımızı kutluyorum. Hem performansları hem de medeni cesaretleriyle çok büyük bir alkışı da hak ettiler” dedi.

KEYİFLİ BİR PROGRAM OLDU

Bir yandan Kültür Sanat Merkezimizde kursların devam ettiğini hatırlatan Başkan Taban, “Pek çok branş, enstrüman noktasında kurslarımız var. Bugün de burada hem belediyemiz hem diğer farklı kurslarda piyano eğitimi alan öğrencilerimiz 15.00’da başlayan programda çok keyif aldık. Güzel bir program oldu. 67 küçük sanatçımızın performansını izlemiş olduk. Her birine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KONUK SANATÇI DENİZ TAN PİYANO RESİTALİ SUNDU

Konuşma sonrası Başkan Taban ve protokol üyeleri, küçük sanatçıların her birine katılım sertifikası takdim etti. Etkinlik, Orkestra şefi ve Piyanist konuk sanatçı Deniz Tan’ın piyano resitali ile son buldu. Yaklaşık 20 dakikalık bir sunum ortaya koyan sanatçı hem öğrencilere örnek olan hem de dinleyenleri mest eden performansıyla alkış aldı.