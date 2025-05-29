Polis emeklilerinin kurduğu bazı derneklerin, gazetecilikle ilgisi olmayan kişilere para karşılığı “basın kartı” sattığı iddiası gündemi sarstı. Meslek örgütleri ve kamuoyu, yetkililerden soruşturma talep ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Polis emeklileri tarafından kurulan bazı derneklerin, “basın kartı” adı altında belge ticareti yaptığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre, bu dernekler hiçbir gazetecilik bağı olmayan kişilere, belirli bir ücret karşılığında sözde basın kartları dağıtıyor. Mesleki denetimden uzak bu uygulama, kart sahiplerine kamu kurumlarına kolay giriş, trafik denetimlerinden muafiyet gibi ayrıcalıklar sağlamayı amaçlıyor.

Bu durum, gazetecilik mesleğinin itibarını zedelediği gibi kamu düzenini de tehdit ediyor.

Gerçek gazeteciler ve meslek örgütleri, “Kart satarak meslek satın alınamaz” diyerek duruma sert tepki gösterdi. Basın camiası, uygulamanın hem etik hem de yasal açıdan suç teşkil ettiğini vurguluyor. Henüz resmi bir soruşturma başlatılmamış olsa da, basın mensupları ve meslek örgütleri, emniyet ve savcılığı göreve çağırarak derneklerin faaliyetlerinin incelenmesini talep ediyor.

Sözde kartların sağladığı avantajların ardındaki isimler ve ilişkiler ağı ise merak konusu.