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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 10. haftasında sahasında Bursaspor İnfo Yatırım ile karşı karşıya gelecek. 3 Aralık Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak Bursa derbisi saat 18.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında TOFAŞ, evinde Bursaspor İnfo Yatırım’ı ağırlıyor. Ligin iki Bursa temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde son 2 maçını kazanan ev sahibi TOFAŞ, 4 galibiyet-5 mağlubiyet ile 12. sırada yer alırken; bu maç öncesinde ligde 3 maçlık galibiyet serisi bulunan Sloven antrenör Jure Zdovc yönetimindeki Bursaspor İnfo Yatırım, 6 galibiyet-3 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. İki takım da hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde deplasman mücadelelerine çıkarken TOFAŞ, İtalya deplasmanında Bertram Yachts Derthona’ya uzatmada 91-85; Bursaspor İnfo Yatırım ise Bosna Hersek’te Hapoel Holon’a 93-74 mağlup olmuştu.

Yarın TOFAŞ – Bursaspor İnfo Yatırım arasında oynanacak Bursa derbisi saat 18.00’de başlayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Yener Yılmaz, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

BURSA DERBİSİ ÖNCESİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENECEK

Tofaş Spor Kulübü ile Türk Kızılay Bursa İl Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen “Attığımız basket 3 sayı, verdiğimiz kan 3 can olsun” projesi kapsamında TOFAŞ – Bursaspor İnfo Yatırım lig karşılaşması öncesi kan bağışı kampanyası düzenlenecek. 3 Aralık Pazar günü(Yarın) saat 18.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak lig mücadelesi öncesinde maça gelecek olan Bursalı basketbol severlere kan bağışı kampanyasına destek çağrısında bulunularak, “3 Aralık Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında Tofaş Spor Salonu seyirci otopark alanında oluşturulacak Türk Kızılay kan bankasına kan bağışlayan taraftarlara “TOFAŞ – Bursaspor İnfo Yatırım” karşılaşması için maç bileti hediye edilecek” denildi.

Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştirilirken, maç günü salon bilet gişesi saat 11.00’den itibaren açık olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Onvo Büyükçekmece ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 Aralık Salı günü sahasında Igokea m:tel ile kozlarını paylaşacak.