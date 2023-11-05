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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 9. hafta mücadelesinde sahasında haftaya yenilgisiz lider olarak başlayan Konyaaltı Belediyespor'a 36-18 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet alan ve 8. sırada bulunan Poyrazın Kızları, 7'de 7 yaparak liderlik koltuğunda yer alan rakibi Konyaaltı Belediyespor ile Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 17-8 geride kapatan Poyrazın Kızları, ikinci yarıda da iddialı rakibi karşısında etkili olamadı.

Karşılaşmadan 36-18 mağlup ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylelikle 8'inci maçında 6'ncı yenilgisini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 10. haftasında 14 Kasım'da deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak ile karşılaşacak.

SALON: Mudanya HAKEMLER: Arzu Demirel Medeni, Nilgün Acun BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Berna Cindoruk, Sude Çifçi 6, Melike Kasapoğlu, Nikolina Knezevic 3, Güliz Karaman 2, Sümeyye Çolak 3, Büşranur Şaş 2, Katarina Tanaskovic 1, Ela Yıldız 1, Seda İrem Güleç KONYAALTI BELEDİYESPOR: Yağmur Bembeyaz, Monika Janeska Kıldan 3, Valeriia Baronik 1, Alena Ikhneva 2, Elena Gjorgjevska, Ceylan Aydemir 9, Bilgenur Öztürk 4, Samara Da Silva Vieira 5, Edanur Çetin 4, Dönegül Bozdoğan 4, İvana Gakidova, Oleksandra Furmanets 1, Diğdem Hoşgör 3 DEVRE: 8-17 İKİ DAKİKA CEZALARI: Oleksandra Furmanets (2) , Edanur Çetin, Monika Janeska Kıldan, Dönegül Bozdoğan q(Konyaaltı Belediyespor), Nikolina Knezevic, Sude Çifçi (Bursa Büyükşehir Belediyespor)