Bursa'nın gelecek vizyonu ve hedeflerini anlatan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa'nın tarım, sanayi, tarih, kültür ve turizm kimliklerini bir arada geliştirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Herkes Duysun TV’nin “Gerçek Sesler” programında Bursa’nın kimlik sorununa ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

BURSA'NIN ÇOK YÖNLÜ KİMLİĞİ

Bursa'nın sağlık, sanayi, tarım, tarih ve kültür kenti gibi çoklu kimliklere sahip olduğunu belirten Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, bu kimliklerin paralel şekilde geliştirilebileceğini savunurken, tüm kimliklerin Bursa için değerli olduğunu vurguladı.

TARIM KİMLİĞİ ÖN PLANDA

Tarım kökenli bir akademisyen olan Prof. Dr. Aksoy, Bursa’nın tarım kimliğinin korunmasının önemli olduğunu ifade etti. “İnsanların beslenmesiyle ilgili olduğu için tarım kimliği önceliğimiz olmalı” diyen Prof. Dr. Aksoy, kentin tarımsal potansiyelinin sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bunun, Bursa’nın doğal kaynaklarını koruma ve gıda güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

SANAYİDE TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK...

Sanayi kenti olarak bilinen Bursa’da, kirletici ve emek yoğun sanayiden uzaklaşılması gerektiğini savunan Başkan Aksoy, teknoloji odaklı ve dikey sanayiye geçişin şart olduğunu vurguladı. Yeni organize sanayi bölgelerine olan ihtiyacı sorgulayan Aksoy, “Nüfusumuz 2,8 milyona ulaştı. Artık kirletici sanayiden uzaklaşmalıyız” çağrısında bulunarak tekstil ve otomotivde güçlü markalara sahip olan Bursa’nın, teknoloji üretimine odaklanarak sanayi kimliğini güçlendirebileceğini kaydetti.

Bursa’nın tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle turizmde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Aksoy, konaklama sürelerinin artırılmasıyla turizm gelirlerinin yükseltilebileceğini ifade ederek, şu anda ortalama bir gün olan konaklama süresinin 2-3 güne çıkarılması halinde, kentin turizmden daha fazla ekonomik fayda sağlayabileceğini söyledi. Aksoy, turizmin sadece gelir değil, aynı zamanda Bursa’nın doğal ve kültürel varlıklarını tanıtma ve koruma aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini de anlattı.

https://youtu.be/dRrOCRUJn_g