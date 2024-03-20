ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun Gazze'de benimsediği politikayı eleştirmiş ve Netanyahu da Biden’a yüksek perdeden cevap vermişti. Peki iki lider arasında zaman zaman basına yansıyan bu gerilim tonu yüksek açıklamalar ne anlam ifade ediyor?OĞUZHAN OSMAN BİLGİN/RÜSTEM PEHLİVANLAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin'de çok kanlı katliamlar gerçekleştiriyor. Savaşın ilk gününden itibaren on binlerce sivil hayatını kaybetti. Aylardır açlık ve temel gıdaya erişimde tarifsiz sıkıntılar çeken Filistin halkı dünya kamuoyunun tepkisizliği içerisinde soykırıma maruz bırakılıyor.

İsrail bugüne kadar hiçbir uluslararası çabayı umursamadığı gibi Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı kararı da hiçe sayıyor.

Şüphesiz bu savaşta İsrail'in en büyük destekçisi ABD. Son günlerde Netanyahu ve Biden arasında basına yansıyan, iki tarafın da birbirini eleştirdiği açıklamaları oldu. Bu açıklamaların gerçekçiliğini ve ikili ilişkilerdeki sorunları Prof. Dr. İsmail Şahin, Herkes Duysun için analiz etti.

“BIDEN'IN AÇIKLAMALARININ BİR ÖNEMİ YOK”

ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'yu hedef alan açıklamalarına çok önem atfetmenin doğru olmayacağını kaydeden Prof. Dr. İsmail Şahin, “ABD Başkanı Joe Biden’ın Netanyahu’yu hedef alan açıklamalarının hiçbir önemi yok. Çünkü hiçbir sonuç doğurmuyor. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD, fiilen İsrail’i desteklemeye devam ediyor. Yine hem Akdeniz hem de Kızıldeniz üzerinden İsrail’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dolayısıyla Biden’ın yapması gereken İsrail’i ya da Netanyahu’yu eleştirmek değil onlara sağladığı diplomatik, askeri ve ekonomik destekleri etki doğuracak düzeyde azaltmaktır.” dedi.

“BIDEN'IN EN BÜYÜK MESELESİ YAKLAŞAN ABD SEÇİMLERİ”

ABD'de yaklaşan seçimlerin Biden için şu anda en önemli konu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İsmail Şahin, “Biden, yaklaşan seçimlerden duyduğu kaygıyla hareket ediyor. Aksi halde, her fırsatta ‘Ben bir Siyonistim’ sözünü tekrarlayıp durmaz. Esasında Biden’ın burada yaptığı, İsrail’in Gazze işgaline süre kazandırmaktır. İsrail’in Gazze’yi tamamen kontrol altına almasına yeşil ışık yakan bir ABD’nin varlığı inkâr edilemez. Bu nedenle BMGK’nın tüm ateşkes önerilerini düşünmeden reddetmiştir.” ifadelerini kullandı.