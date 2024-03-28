Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Genç Ofis iş birliği ile 60’ıncı Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Taşlıçiftlik Yerleşkesi Merkezi Kütüphane önünde gerçekleşen etkinliğe TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Kitap okumanın önemine değinerek TOGÜ'de kitap okuma etkinliklerinin yaygınlaştırılacağını ve kampüslerin çeşitli noktalarında bu etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kitap okuyan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ Etkinlikte en çok kitap okuyan öğrencilere ödül de verildi. Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Doğdu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Emirhan Uysal ve Enes Karanisaoğlu, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğrencisi Fadime Sinem Karaarslan kütüphaneden en çok kitap alarak okuyan öğrenciler olarak tespit edildi. Öğrencilere Rektör tarafından hediye takdimi yapıldı.