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Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Rize Belediye Bandosu eşliğinde halk yürüyüşü ve Atatürk Anıtına Çelenk sunumuyla başladı.RİZE (İGFA) - Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında bir gün öncesinden Halk yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı kutlama programının ilk etabı, Halk yürüyüşü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Rize Valiliği önünden 100 metrelik bayrak ile Halk yürüyüşü kutlama etkinliklerine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ak Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Daire Müdürleri Sivil Toplum Örgütü Başkanları, Öğretmenler, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk caddesi ve Cumhuriyet caddesi boyunca süren yürüyüş 15 Temmuz Cumhuriyet meydanında Rize Belediyesi'nin hazırlamış olduğu kutlamalarla devam etti. Kutlama, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in 100.yıl konuşmalarının ardından öğrencilerin şiir okuması ve Lokma dağıtımı ile sonlandırıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin programın ardından eşleri ile birlikte Şimal AVM de Gençlik spor il müdürlüğünün hazırlamış olduğu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.