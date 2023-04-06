Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında BİLİŞİM VADİSİ ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri 10-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Özgün Araç ve Hazır Araç kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl toplamda 471 takım başvuruda bulundu. Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde ise 23 takım olmak üzere toplam 31 takım finale kalmaya hak kazandı.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA TOPLAM 570 BİN TL PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Asıl amacı otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi olan yarışmada “Özgün Araç Kategorisinde” takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışıyor.

“Hazır Araç Kategorisinde” ise takımlar Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırıyor.

Her iki kategori için de geçerli olan kural ise gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmak. Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışıyor. Yarışmanın finalinde ise “Özgün Araç Kategorisinde” dereceye giren birinciye 130 bin TL, ikinciye 110 bin TL, üçüncüye 90 bin TL ödül verilecek.

“Hazır Araç Kategorisinde” ise birinci 100 bin TL, ikinci 80 bin TL, üçüncü ise 60 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.