Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği konularında SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken önemli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan 17.05.2024 tarihli resmî gazetede, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine yönelik olarak bir genelge yayınlanmıştı.

Kamu hizmetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için sağlık, güvenlik ve eğitim gibi kritik alanlarda çalışanların tasarruf tedbirlerinden muaf tutulması gerektiğini vurgulayan SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, "Sağlık kurumları çalışanları ve güvenlik güçleri, 24 saat esasıyla görev yapmaktadır. Bu nedenle, bu sektörlerde tasarruf yapılması mümkün değildir. Çalışanların performans ve motivasyonunu olumsuz etkiler. Bu çerçevede alınan tasarruf tedbirlerinin bir kısmını olumlu olarak değerlendirirken bir bölümünün ise ülkemize fayda getirmeyeceğini değerlendiriyoruz." dedi.

Sağlık ve eğitim başta olmak üzere hemen hemen bütün hizmetlerde büyük bir personel açığı olduğu bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Başkan Akarken, kamuya yeni personel alımının emekli olan kamu görevlisi sayısıyla sınırlandırılmasının, zaten büyük bir personel açığı olan sağlık, eğitim gibi alanlarda kamu hizmetlerinin aksamasına yol açacağını belirtti.

Özellikle büyükşehirlerde kamu hizmetleri, az sayıdaki personelin üstün gayretleriyle belirten Akarken, taşeronlaşmanın önüne geçilerek personel alımının artırılması gerektiğini kaydetti.

PERSONEL SERVİSLERİNİN KALDIRILMASI TASARRUF SAĞLAMAYACAK, MAĞDURİYET VE TRAFİK ARTACAK!

"Toplu taşıma olan yerlerde personel servislerini sonlandırmanın da kamuya hiçbir faydası olmayacağı gibi aksine zarar getireceği açıktır" diyen SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, "Personel servislerinin kaldırılması, kamuya hiçbir fayda sağlamayacak, büyükşehirlerde trafik toplu taşıma yoğunluğunu artıracak ve kamu çalışanlarının ulaşım sorunlarını daha da büyütecektir açıklaması yapan Akarken, ‘‘Tasarruf adı altında servis hizmetlerinin iptal edilmesi, çalışanların mağduriyetine yol açacaktır. Kamu personeli meslek gruplarına ayrılmadan indirimli ulaşımdan yararlandırılmalı ya da kamu personeline ulaşım bedeli ödenmelidir. Personel servislerinin kaldırılmasının toplamda 85 milyon TL tutarında bir tasarruf sağlayacağı ifade ediliyor. Ancak, servis hizmetinden faydalanan personele verilecek ulaşım kartları, artacak akaryakıt masrafları ve iş gücü kaybı dikkate alındığında ortaya çıkacak maliyetin, beklenen tasarruf miktarından çok daha fazla olacağı görülmektedir. Sağlıkta ve güvenlikte mutlaka servis yeniden gözden geçirilmelidir." diye konuştu.

Son yıllarda ev kiralarındaki artışlar, büyükşehirlerde ve tatil beldelerinde çalışan kamu görevlileri için ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Akarken konuyla ilgili, ev kiralarının kamu görevlilerinin maaşlarının üzerine çıktığını ve bu durumun çalışma koşullarını imkânsız hale getirdiğini vurguladı.