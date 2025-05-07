İstanbul Kadın Kuaförler, Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ve güzellik sektörünün ve RMC.PMU Master Rüya Masal Coşkuntuna'nın da katkılarıyla düzenlenen gecede Şahsenem Onur konuğu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Kuaförler ve güzellik uzmanları İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Şahsenem’in nostaljik şarkıları eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Ìstanbul'da düzenlenen güzellik şovunda, alanında uzman isimler cilt bakımı, makyaj ve saç tasarımı gibi alanlarda en yeni trendler izleyicilerle buluştu.

Gecede Şahsenem dünyaca ünlü Osmanlı moda tasarımcısı ve sanatsal tarih ve araştırmacısı Sabiha Alakuş'un hazırladığı (Osmanlı kraliçesi) kostümü ile sahne aldı.

Güzellik sektöründe çalışan bu tür etkinliklerin kuaförlerin ve güzellik uzmanlarının sanatsal becerilerini ve yenilikçi tasarımlarını izleyicilere sunmaya destek verdiğini ifade eden Şahsenem, geceye katılan İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Yatkın ile İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Faik Yılmaz’a ve Yönetim kuruluna, ve XproHarmony Kadir Doğana sanatçıya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Bu seminer, motivasyon gecesinde eğitmenler, Rüya Masal Coşkuntuna, Müge Şenel, Şükran Tokuş, Yalçın Coşgun, Ferdi Değirmenci sahne aldılar.

Şahsenem'in şarkıları ile coşan tüm kuaför ve güzellik uzmanlari izdiham oluştururken, saç şovu, seminer ve müzik eşliğinde festival tadında muhteşem bir gece oldu.