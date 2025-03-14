Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, Ramazan ayında gün içinde susuzluk çekilmemesi için sahur zamanlarında tuz ve baharat içeriği yüksek gıdaların tüketilmemesi gerektiğini belirterek, Ramazan'da susuzluk çekilmesinin önüne nasıl geçilebileceği ile ilgili ipuçları verdi.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında, sağlığın korunması adına su tüketiminin doğru yapılması çok daha önem kazanıyor. Özellikle sahurda su tüketiminin limitli tutulması, oruç tutan kişilerin gün içinde çok daha fazla zorluk çekmesine sebep oluyor.

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, sahurda 1 litre su tüketilmesini önererek bu dönemde özen gösterilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

Tercih edilmesi gereken su miktarına ve türüne dair bilgi veren Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, “Genel olarak vücudun ihtiyacı olan su miktarını hesaplamak için, kilo 30 ile çarpılabilir. Bu hesapla 2,5 litre civarında su tüketmesi gereken biri bunun 1 litresini sahurda içilmelidir. Fakat içtiğiniz su miktarı kadar hangi suyu içtiğiniz de önemlidir. Suların doğal kaynaklardan gelen, içerisinde çeşitli doğal mineralleri barındıran, sağlıklı, güvenli doğal kaynak ve doğal mineralli ambalajlı su olması elzemdir. Mineraller bakımından yeterli derecede zengin olmayan sular, birçok rahatsızlığa davetiye çıkarır. Vücut gerekli mineralleri alamadığı için gün içinde çok daha fazla halsiz kalır’’ ifadelerini kullandı.

“UYUMADAN ÖNCE 1 LİTRE SU İÇİLMELİ”

Gün içinde halsizlik yaşanmaması için tavsiyelerde bulunan Aktepe, "Sahurda da öğünü yapıp uyumadan önce 1 litre doğal kaynak ve doğal mineralli su tüketmek ve bu suların içine limon ilave etmek elektrolit kayıplarını önler. Oruç tutarken genellikle yaşanılan halsizlik durumunu böylece önlenir. Çünkü halsizlik genellikle elektrolit kaybına ve kan şekeri dalgalanmalarına bağlı oluşur" diye konuştu.

Sahurda susuzluğa neden olacak sucuk, pastırma, turşu, şalgam gibi tuz ve baharat içeriği yüksek gıdaların tüketilmemesini isteyen Aktepe, suyun içine limon dilimleri, taze nane ve çubuk tarçın eklemek hem suya farklı bir aroma katar ve mideyi rahatlatır hem de tatlı yeme isteğini azaltır hem de içimi kolaylaştıracağını söyledi.