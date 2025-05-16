SASKİ, hafta sonu beklenen yağış için şehir genelinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hafta sonu beklenen yağışlara karşı erken önlem alarak altyapı hatlarında temizlik çalışmalarına hız kazandırdı.

Şehir genelinde eş zamanlı olarak yürütülenbakım, onarım ve temizlik çalışmaları sayesinde altyapı hatları güvenli hale getiriliyor. Özellikle yağmursuyu ızgaraları ve kanal hatları titizlikle temizlenerek taşıma kapasiteleri önemli ölçüde artırıldı.

“Altyapımız yağışlara hazır”

Kurum tarafından yapılan açıklamada şehrin altyapısının mevsimselyağışlara karşı hazır olduğu belirtilerek, “Hafta sonu beklenen yağış öncesinde şehir genelindeki altyapı hatlarımızda detaylı temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyoruz. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın sağlıklı bir şekilde işlemesi ve taşkın riskinin ortadan kaldırılması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yıl boyunca sürdürdüğümüz rutin çalışmalara yağış öncesinde ağırlık veriyoruz” ifadelerine yer verildi.