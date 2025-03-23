Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi, yeni dönemiyle kültür ve sanatseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Akademi, bu yıl da katılımcılarına dolu dolu bir eğitim deneyimi sunacak.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Akademi’debahar dönemi başlıyor. Mesnevi, edebi, tarihi, felsefi ve sinema tarihine dair okumaların alanında uzman kişiler tarafından sunulacağı akademi eğitimlerine kayıtlar 24 Mart Pazartesi günü başlayacak. Kayıtların sonucu 4 Nisan’da, 8 hafta sürecek akademi dersleri ise 7 Nisan’da başlayacak. Akademiye kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.
DERSLER 7 NİSAN’DA BAŞLAYACAK
Büyükşehir Akademi, yeni döneminde 6 farklı başlık altında katılımcıları bekliyor.8 hafta boyunca gerçekleştirilecek atölye derslerine kayıtlar, 24 Mart Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek.
Akademide bahar döneminde mesneviden, hüsnü aşk okumalarına, mimariden, felsefeden ve sinemadan esintiler görülecek.
Kesin sonuçların 4 Nisan’da açıklanacağı akademiye başvurular, www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Akademi’de dersler ise 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.
6 FARKLI ATÖLYE, 8 HAFTALIK EĞİTİM
Konuyla ilgili olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Akademi’nin yeni döneminde, alanında uzman isimlerin katılımıyla kültür ve sanatseverlerle buluşacağız. 8 hafta boyunca sürecek eğitimler için başvurular 24 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 1 Nisan’da sona erecektir. Başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden alınacaktır. Katılımcıların duyurusu ise 4 Nisan Cuma günü yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır. Ofis Sanat Merkezi ve Faik Baysal Kütüphanesi’nin ev sahipliği yapacağı Büyükşehir Akademi, tüm ilgilileri bekliyor ve yeni dönemin verimli geçmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
BÜYÜKŞEHİR AKADEMİ ATÖLYELERİ ŞU ŞEKİLDE;
Ders: Mesnevi Okumaları
Katılımcı: Prof. Dr. Sezai Küçük
Her Pazartesi 19.00 | Ofis Sanat Merkezi
Ders: Hüsn ü Aşk Okumaları
Katılımcı: Ercan Yılmaz
Her Salı 19.00 | Faik Baysal Kütüphanesi
Ders: Mimarlığın İz ve İşaretleri: Süreklilik ve Yorum
Katılımcı: Celaleddin Çelik
Her Çarşamba 19.00 | Ofis Sanat Merkezi
Ders: Yedi Bilgelik Okulu: Felsefe Atölyesi
Katılımcı: Doç. Dr. Enis Doko
Her Perşembe 19.00 | Ofis Sanat Merkezi
Ders: Tarih Atölyesi: Kurucu Değerler
Katılımcı: Prof. Dr. Haşim Şahin
Her Perşembe 19.00 | Faik Baysal Kütüphanesi
Ders: Dünya Sinema Tarihi Atölyesi
Katılımcı: Doğuşcan Göker
Her Cuma 19.00 | Ofis Sanat Merkezi