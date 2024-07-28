Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite yolunda YKS tercihi yapacak gençlere tam destek veriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde sunduğu ücretsiz danışmanlık merkezi gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençler, hayatlarının en kritik virajlarından birinde Büyükşehir’in uzmanlarıyla doğru yöne teşvik ediliyor.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençler, doğru tercihiyapabilmek için AKM önünde açılan rehberlik ve danışma noktasına geliyor.

Uzman eğitimci kadrosu, bu noktaya başvuran stresli ve heyecanlı olan üniversite adayı gençlerin ufkunu açıyor, stresin kaybolması için çabalıyor ve onlara gelecek hedeflerinde önemli fikirler veriyor.

Bu hizmet sayesinde tercih dallarını öğrendiğini belirten Vesile Sürmeneli,“Hocamız bize çok yardımcı oldu görüşmenin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Danıştığım diğer yerlerdeki danışmanlar üstün körü bilgiler verdiler. Burada aldığım hizmetle daha değişik dallarda tercih yapabileceğimi öğrendim” dedi