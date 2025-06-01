Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla saha ziyaretlerine devam ediyor. Sapanca ve Pamukova pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıldı, talepler yerinde dinlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmek amacıyla sürdürdüğü saha çalışmalarına Sapanca ve Pamukova ilçelerinde devam etti.

Bu kapsamda Sapanca Kapalı Pazar Yeri ile Pamukova Pazar Yeri ziyaret edildi. Ziyaretlerde Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafı ve vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını iletti.

Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde vatandaşların talepleri, önerileri ve varsa şikâyetleri dinlendi. Esnafla yapılan görüşmelerde ise günlük işleyişte yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerileri ele alındı. Alanda toplanan geri bildirimlerin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmalar başlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın olduğu her yerde dilek, istek ve önerilerini kayıt altına alıyor, çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, talep ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz” denildi.