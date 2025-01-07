Sakarya'da Erenler’in dört mahallesini kapsayan 10 bin metrelik yeni içme suyu hat projesinde saha çalışmaları başladı. Bölgede su kayıplarını önleyecek yatırımile uzun yıllardan beri yaşanan içme suyu sorunları da çözüme kavuşacakSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler’de 4 mahallede 25 milyonluk yatırımla hayata geçirilecek 10 kilometrelik altyapı projesinde çalışmaların başladığını açıkladı.

Erenler’in Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli mahallelerinde su kayıplarını önleyecek altyapı projesinde saha çalışmaları ile bölgenin içme suyu geleceği garanti altına alınacak.

Su kayıplarına ve basınç sorunlarına neden olan bölgenin altyapısı 10 kilometrelik yeni hat sayesinde güçlü şekilde hizmet verecek.

Sakarya’nın içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları için sağlam altyapı, sağlam gelecek anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sakarya’nın altyapı ihtiyaçlarını hızla çözüme kavuşturarak kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Bize emanet olan içme suyu kaynaklarını geleceğe eksiksiz şekilde miras bırakabilmek için içme suyu hatlarımızda su kayıplarına geçit vermiyoruz” dedi.

Başkan Alemdar, “Erenler ilçemizde su kayıplarına neden olan altyapı hattını 10 kilometrelik yeni içme suyu hattıyla güçlendiriyoruz. Tamamen kendi öz kaynaklarımız ile hayata geçirdiğimiz 25 milyonluk yatırımKayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli mahallelerinin gelecekteki su taleplerini dahi sorunsuz şekilde karşılayacak. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.