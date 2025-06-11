Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (SAMEK) yılsonu heyecanı yaşanacak. Yıl içerisinde kursiyerlerin hazırladığı el emeği eserler sergi programlarıyla beğeniye sunulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), yıl boyu devam eden eğitimlerin ardından sergi buluşmalarıyla final yapıyor.

12-19 Haziran tarihleri arasında ilçelerde gerçekleştirilecek olan sergi programının ilki, 12 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te Akyazı SAMEK Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sergilerde, geleneksel el sanatları, resim, seramik, takı tasarımı, giyim, ahşap boyama ve daha birçok alanda yüzlerce eser yer alacak.

Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde hazırlanan özgün ürünler, 6 farklı ilçedeki SAMEK merkezlerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.