TÜİK verilerine göre, Nisan 2025’te 191 bin 983 taşıt trafiğe kaydedildi. Motosikletler yüzde 43,5, otomobiller yüzde 41,9 pay aldı. Ocak-Nisan döneminde taşıt kayıtları yüzde 16,8 azalırken, toplam trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 32 milyona yaklaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı.

Nisan’da trafiğe kaydı yapılan 191 bin 983 taşıtın yüzde 43,5’i motosiklet, yüzde 41,9’u otomobil, yüzde 9’u kamyonet, yüzde 2,7’si traktör, yüzde 1,7’si kamyon, yüzde 0,8’i minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Nisan’da taşıt kayıtları, Mart 2025’e göre yüzde 1,9 azaldı. Motosiklet yüzde 18, traktör yüzde 6,7, minibüs yüzde 0,7 artarken; otobüs yüzde 23,7, otomobil yüzde 15,3, kamyon yüzde 9,7, özel amaçlı taşıt yüzde 9,3, kamyonet yüzde 8,7 geriledi. Geçen yılın Nisan ayına göre ise toplam kayıtlar yüzde 2,2 düştü. Minibüs yüzde 59,2, kamyonet yüzde 24,5, otomobil yüzde 24,2, otobüs yüzde 17,7, özel amaçlı taşıt yüzde 12,3, kamyon yüzde 6,8 artarken; motosiklet yüzde 21,8, traktör yüzde 17,6 azaldı.

Ocak-Nisan 2025’te trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yıla göre yüzde 16,8 azalarak 690 bin 209 oldu. Trafikten silinen taşıt sayısı yüzde 67,8 artarak 14 bin 570’e ulaştı. Net artış 675 bin 639 olarak gerçekleşti.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 32 MİLYONA YAKLAŞTI

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478’e ulaştı. Otomobiller yüzde 51,8, motosikletler yüzde 20,3, kamyonetler yüzde 14,9, traktörler yüzde 7,1, kamyonlar yüzde 3,2, minibüsler yüzde 1,7, otobüsler yüzde 0,7, özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 pay aldı. Nisan’da 957 bin 499 taşıtın devri yapıldı; devirlerin yüzde 67,3’ü otomobil oldu.

Nisan’da kaydı yapılan 80 bin 369 otomobilin yüzde 10,3’ü Renault, yüzde 8,1’i Fiat, yüzde 7,7’si Toyota markalıydı. Ocak-Nisan’da kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin yüzde 48,1’i benzin, yüzde 28,3’ü hibrit, yüzde 13,1’i elektrikli, yüzde 9,6’sı dizel, yüzde 0,9’u LPG yakıtlıydı. Toplam 16,6 milyon otomobilin yüzde 33,6’sı dizel, yüzde 31,3’ü LPG, yüzde 30,5’i benzin yakıtlı.

Otomobillerin yüzde 40,1’i gri, yüzde 31,7’si 1300 ve altı silindir hacimli.