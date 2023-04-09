Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi can dostlarına tam kapasite hizmet veriyor. Tesiste ayrıca can dostlarına mobil müdahale edebilecek hayvan ambulansı hizmetine başlanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. 18 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en kapsamlı ve donanımlı tesisi olan merkezde incelemelerde bulunan Başkan Yüce’ye Büyükşehir’in veteriner hekimleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TAM KAPASİTE HİZMET VERİYOR

İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da ve bölgede tedaviye, yardıma ihtiyaç duyacak sokaktaki tüm can dostlarının en güvenli sığınağı olan Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde tam kapasite çalışmaya devam ediyor.

500 sokak hayvanını ve 80 kediyi barındıran tesisimiz cerrahi müdahale, tanı ve genel muayene konusunda en kapsamlı ekipmanlarla sokak hayvanlarımızın tedavi sürecini gerçekleştiriyor. Tesisimizde ayrıca bir sokak hayvanları ambulansını da çok yakında hizmete alacağız. Sokak hayvanlarına her türlü acil ve kalıcı müdahaleyi mobil olarak yapabilecek kapasiteye sahip olacak ambulansımızı kısa süre içerisinde hizmete başlayacak” dedi.

18 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en kapsamlı ve donanımlı tesisi olan Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmişti.Merkez kafeterya, sahiplendirme alanı, karantina bölümü, operasyon sonrası bakım binası, kedi evi, konferans salonu, fizik tedavi ve yıkama bölümleri, temizlik ve dezenfeksiyon alanı, 2 adet muayene, 2 adet ameliyathane binası ve idari bölümlerin yer aldığı 12 farklı yapıdan oluşan tesiste 500 sokak hayvanı ve 80 kedinin tedavi süreçleri deva ediyor. Merkezde ayrıca 180 adet kapalı bölüm, 1’ü büyük ölçüde olan 4 adet yoğun bakım ünitesi, muayene, müdahale ve tedavi merkezleri bulunuyor.