Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde bilim ve sanat merkezleri arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere şehir gezisi düzenledi. Matematik, astronomi ve uzay bilimleri alanında Sakarya’yı temsil eden öğrenciler aileleriyle birlikte şehrin doğal güzelliklerinde keşfe çıktılar.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerinin son konukları Türkiye genelinde bilim ve sanat merkezleri arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ve aileleri oldu.

Matematik, astronomi ve uzay bilimleri kategorilerinde yarışmada dereceye giren öğrenciler aileleriyle birlikte şehrin doğal, kültürel, tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ettiler. İl Ormanı Tabiat Parkı ile başlayan gezi programı doğa harikası Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle gibi turizm noktaları ile devam etti. Sakarya’nın doğal güzellikleri başta olmak üzere kültürel ve sosyal dokusuna dair gerçekleştirilen gezide öğrenciler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadılar.