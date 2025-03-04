SASKİ, Erenler’de başlattığı 10 kilometrelik yeni içme suyu hattının 6 kilometrelikkısmını kısa sürede tamamladı. Tamamen öz kaynaklarla hayata geçirilen 25 milyonluk proje 4 mahalleyi kesintisiz içme suyu ile buluşturacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler’in Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli mahallelerini kapsayan 10 bin metrelik proje ile bölgenin içme suyu altyapısınıgüçlendiriyor.

Su kayıp ve basınç sorunları yaşayan bölge aboneleri yeni hat ile içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak.

“Turan, çalışmaları yerinde inceledi”

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, kısa sürede 6 bin metresi tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden detaylı bilgiler aldı. Genel Müdür Turan’a AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik ve beraberindeki ilçe yönetimi eşlik etti.

Öz kaynaklarla ilerleyen projede son 4 kilometre

Turan, “Şehrimizin altyapısını güçlendirmek ve su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Erenler’de öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz 10 kilometrelik proje sayesinde dört mahallemizin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar güvence altına alıyoruz. Programımızın önündeilerlediğimiz projeyi yakın zamanda 4 mahallemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.