Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında uygulamalarını genişletiyor.SAKARYA (İGFA) - Başkan Yusuf Alemdar’ın önderliğinde su tarifesinde yüzde 20 indirim, öğrencilere ücretsiz ve yüzde 54 indirimli ulaşım desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da önemli bir destek eli uzatarak sosyal belediyecilikte Türkiye’de örnek olan işlere imza atıyor.

DESTEKLER 2 KATINA ÇIKIYOR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dezavantajlı aileler yönelik verilen “Sosyal Yardım Kartı” desteğinde önemli bir düzenlemeye gidildi. İki ayda bir verilen sosyal ödenek desteğinin, artık her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatırılması konusunda karar alındı.

Bu adımla birlikte ailelerin temel ihtiyaçlara erişimi daha kolay hale gelecek. Ayrıca şehrin her bir köşesindeki ihtiyaç sahipleri büyük bir hassasiyetle takip edilecek. Sosyal yardım mekanizmalarını güçlendirmek için atılan bu adımla sosyal yardım desteğinin miktarı iki katına çıkmış olacak.

“HER AY HESAPLARA YATIRILACAK”

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal destek politikalarımızı vatandaşlarımızın refahını artıracak şekilde güncellemeye devam ediyoruz. Sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmeye ve dezavantajlı gruplara daha etkin çözümler sunmaya kararlıyız. Bu bağlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik iki ayda bir sağlanan Sosyal Yardım Kartı desteğinde güncellemeye gittik. Sosyal yardım desteği artık her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatırılacak”ifadelerine yer verildi.