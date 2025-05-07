Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3-9 Mayıs Trafik Haftası sebebiyle düzenlenen 11. Geleneksel Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında şehir merkezinde ‘Bisiklet Turu’ düzenleniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası’nda bu yıl da sosyal sorumluluk açısından örnek bir etkinliğe imza atacak. Sakarya’da trafik haftası nedeniyle bisiklet turu düzenlenecek.

11 MAYIS’TA PEDALLAR FARKINDALIK İÇİN ÇEVRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve geleneksel hale gelen 11. Geleneksel Trafik Haftası Etkinlikleri, ‘Bisiklet Turu’ ile 11 Mayıs Pazar günü Demokrasi Meydanı ve Sakarya Millet Bahçesi arasında gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’da başlayacak olan turda pedallayacak olan yüzlerce Sakaryalı, trafik güvenliği için şehre ve Türkiye’ye önemli bir mesaj verecek. Ayrıca tur sonunda Millet Bahçesi’nde 10 katılımcıya çekilişle bisiklet ve kask hediye edilecek. Kayıtlar etkinlik günü saat 09:00 itibari ile gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğini önemseyen her bir vatandaşımızı pazar günü düzenleyeceğimiz bisiklet turuna bekliyoruz. Sakarya’mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, bisikletli turizme can vermek için etkinliklerimize ara vermeyeceğiz. Pazar günü de hem güvenli trafik hem de sağlık için pedal çevireceğiz” denildi.