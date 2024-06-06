Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya ulaşımına güç katacak 100 milyon TL'lik yatırımla 20 yeni otobüsü hizmete alacaklarını müjdeleyerek, “Çevreci, son teknoloji araçlarla ulaşım altyapımızı güçlendiriyoruz. Haziran meclisimizde süreci başlatıyoruz. İnşallah filomuza yeni araçlar dahil etmeye devam edeceğiz. Sakarya’mıza hayırlı olsun" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin ulaşım altyapısına güç katacak bir müjdeyi daha kamuoyuyla paylaştı.

Alemdar, 100 milyon TL'lik yatırım için Haziran meclisinde meclis üyelerinden yetki alacaklarını ifade ederek, toplu taşımada kullanılmak üzere 20 yeni otobüsün en kısa sürede hizmete alınacağını açıkladı.

ÇEVRECİ VE SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR

Çevreci, son teknoloji, konforlu ve en güvenli sistemle donatılmış araçlarla ulaşımda yepyeni sayfa açacaklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Aldığımız yatırım kararıyla Sakarya'da ulaşım altyapısına güç katacağız" ifadelerini kullandı.

TOPLU TAŞIMAYA 100 MİLYONLUK YATIRIM

Müjdeyi kamuoyuyla paylaşan Alemdar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın refahına katkı sunacak, yaşam kalitesini artıracak adımları bir bir atıyoruz. Ulaşımda da bir müjdemiz olmuştu. Yine ulaşımda çok önemli bir yatırım için daha harekete geçiyoruz. Haziran meclisimizde 20 yeni otobüs için meclis üyelerimizden yetki alacağız. 100 milyonluk bir yatırım. Şehrimiz hayırlı olsun” dedi.

20 YENİ OTOBÜS

İhtiyaca cevap vermeyen toplu ulaşım filosunu son teknoloji araçlarla yenileyeceklerini ifade eden Başkan Alemdar, “Bu yatırımımızla birlikte araç filomuzu gençleştirecek, çevreci ve yeni nesil filo ile hemşehrilerimize daha konforlu hizmet sunacağız. Meclisten alacağımız yetkinin ardından hızla 20 otobüsü filomuza dahil edeceğiz. İnşallah yeni adımlarımız da olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve İller Bankası Genel Müdürümüz Recep Türk'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Alemdar, ilk-ortaokula ücretsiz ve liste-üniversiteye ise %54 indirimli ulaşım uygulamasını başlattıklarını açıklamıştı.