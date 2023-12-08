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Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Büyükşehir ligin 5’nci haftasında Ayos Sporun konuğu olacak. 9 Aralık Cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 15.30’da başlayacak. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 5. hafta karşılaşmasında Antalya’da AyosSpor takımının konuğu olacak.

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