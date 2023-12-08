Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Büyükşehir ligin 5’nci haftasında Ayos Sporun konuğu olacak. 9 Aralık Cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 15.30’da başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 5. hafta karşılaşmasında Antalya’da AyosSpor takımının konuğu olacak.
9 Aralık Cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 15.30’da başlayacak.
Ligde oynadığı 4 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunan Büyükşehir, Ayos Spor karşısında galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.