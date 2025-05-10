Bursa Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakası, 4 ilden toplam 103 sporcunun katılımıyla yapıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) 2025 Faaliyet Programı’nda yer alan ‘2025 TTF Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakası’, Sukaypark’ta gerçekleşti. Yaşları 9 ile 17 arasında değişen 103 sporcunun katılım sağladığı 1. etap duatlon müsabakası, rekabet dolu anlara sahne oldu. Kızlar ve erkeklerde M1, M2, M3 ve Yıldızlar kategorilerinde gerçekleşen yarışlarda, sporcular ilk olarak koşu, sonrasında bisiklet, ardından yine koşu parkurunda ter döktü. M1 kategorisinde yer alan 9-10 yaş arasındaki sporcular, 800 metre koşu, 2 kilometre bisiklet ve 400 metre koşu yaparken, 11-12 yaş aralığını kapsayan M2 kategorisinde ise yarışlar 1200 metre koşu, 4 kilometre bisiklet ve 800 metre koşu olarak gerçekleşti. 13-14 yaş sporcuların bulunduğu M3 kategorisi ile 15-16-17 yaş sporculardan oluşan Yıldızlar kategorisinde ise yarışlar, 2400 metre koşu, 8 kilometre bisiklet ve 1200 metre koşu olarak devam etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve Osmangazi Belediyesi’nin desteklediği yarışlara katılan sporculara başarı sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan takdim etti. Tüm sporcuları tebrik eden Başkan Aydın, “Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakası, 4 ilden toplam 103 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışlara katılan gençlerimiz, sportif rekabeti deneyimleme fırsatı buldu. İnanıyorum ki sportif yaşamlarında daha büyük başarılara imza atacaklar. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun ve gençlerimizin yanındayız” dedi.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan da, Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor olarak ilerleyen günlerde triatlon, duatlon ve modern pentatlon yarışlarına da ev sahipliği yapacaklarını söyledi.