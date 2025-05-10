Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Genç Kadınlar Voleybol Takımı, Elazığ’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na galibiyetle başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ve aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye Şampiyonası’na katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Genç Kadınlar Voleybol Takımı, şampiyonanın ilk maçına çıktı.

Elazığ’daki şampiyonanın ilk gününde Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Genç Kadınlar Voleybol Takımı, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyonaya güçlü bir giriş yaptı.

Üç gün sürecek (9-10-11 Mayıs) Türkiye Şampiyonası’nda Genç Kadınlar Voleybol Takımı, bir sonraki karşılaşmalarında Merinos Voleybol Spor Kulübü ve Kayseri Voleybol Spor Kulübü ile mücadele edecek.