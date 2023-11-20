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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce Takımı, Mersin’de düzenlenen 3.Lig Volo ve Raffa müsabakalarında ikinci oldu. 25 takımın katıldığı organizasyonda şampiyonluğu az farkla kaçıran temsilcimiz, bu sonuçlarla birlikte Bocce2. Ligi’ne yükselme hakkı elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bocce Takımı, 14-17 Kasım tarihlerinde Mersin’de düzenlenen 3. Lig Volo ve Raffa müsabakalarına katıldı.

25 takımın katıldığı organizasyon, birbirinden zorlu mücadelelere sahne olurken, şampiyonluğu az farkla kaçıran temsilcimiz, ikinci olarak Bocce2. Ligi’ne yükselme hakkı elde etti.

Bu sonuçlarınardından 30 Kasım-03 Aralık tarihlerinde Ankara Kahramankazan’daboy gösterecek temsilcilerimiz, 2.ligde yarışarak Bocce1.Ligi’ne çıkma mücadelesi verecek.