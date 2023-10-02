10 yıl önce yayımladığı ilk profesyonel albümü ile müzik çalışmalarına başlayan ve 2021 ile 2022 senelerinde iki adet tekliyi dinleyicilerle buluşturan Salman Solma, yeni teklisi Bu Bana Fazla Gelir'i müzikseverler ile buluştu.İSTANBUL (İGFA)- Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Salman Solma, bu zamana kadar yayımladığı tüm şarkılarının söz ve bestesine kendi imzasını attı.

Yeni teklisi Bu Bana Fazla Gelir 'in de söz ve bestesi kendisine ait olan isim, şarkısıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getiriyor: '' Yazmış olduğum bir çok eser, içime bir şeyleri atıp sustuğumda, bende dışa bir şarkı olarak vuruyor ve şarkımın dizeleriyle dertleşip rahatlamış oluyorum. Bazen bizlere fazla gelen konularla karşı karşıya kalırız. kimimiz haykırırken bizlere fazla geleni, kimimizde susar içimize atarız. Bende bana fazla gelen şeyleri içime attığım bir zamanda Fazla Gelir şarkısı dışa vurdu. Benim için şarkılar yazmak ve okumak yaşamakla eşdeğerdir, yani hayattır.''

Salman Solma'nın yeni teklisi Fazla Gelir, tüm platformlarda yayıma girdi!