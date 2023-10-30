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Sanat, çocukların kendini ifade edebilme becerisini geliştirirken aynı zamanda hayal etme ve bu hayalini somut şekilde ifade edebilme, özgüven, ince motor, el-göz koordinasyonu, odaklanma, yaratıcı düşünebilme gibi becerilerini de geliştirmesine yardımcı olur. Peki sanat okulunda hangi dersler veriliyor? Hangi yaşlara hitap ediyor?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Müzik Öğretmeni ve Sanat Merkezi Kurucusu Burak Özşen, sanat okulu hakkında merak edilenleri Herkes Duysun mikrofonuna anlattı.

"anat okulunda müzik ve resim dersleri verildiğini belirten Müzik Öğretmeni Burak Özşen, “Sanat Merkezi olarak 7’den 70’e sanata tutkusu olan herkese hitap ediyoruz. Müzik odamızda piyano, gitar, ukulele, bağlama, bateri, klarnet ve keman derslerimiz var. Resimde karakalem olarak başlıyoruz. Öğrencinin küçük kas gruplarının gelişmesinin ardından yeterli beceriye sahip olduktan sonra yağlı boya, sulu boyaya geçiş yapıyoruz. Müzikte piyano, resimde ise karakalem derslerine ilgi daha yoğun. Genelde küçük yaş grupları temeli atıp, ilerleyen aşamalarda kendilerini geliştiriyor. Her çocuk müzik ve resim eğitimi alabilir fakat bununla ilgili belli yaş gruplarımız var. Her enstrüman için farklılık göstermekle birlikte ortalama olarak 7 yaş grubunu baz alıyoruz. Enstrümanlarda küçük kas gruplarını hareket ettirdiğimiz için öğrenciler, 7 yaşından sonra kalem tutmaya başlayarak gelişmeye başlıyor ve bununla beraber de müzik eğitimlerimizi ikili bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz.” dedi.

“KÜÇÜK YAŞTA MÜZİK VE RESİME BAŞLAMAK ÇOK FAYDA SAĞLAR”

Küçük yaşta resim ve müziğe başlamanın çocuk gelişimine önemli katkısı olduğunu vurgulayan Özşen, “Çocuğun küçük yaşta müzik ve resim eğitimine başlaması sosyal açıdan gelişmesini sağlayacaktır. Beyindeki lobları çalıştırdığından, sağ ve sol el koordinasyonu sağladığı için ileride denge problemlerinin çözülmesinde faydası olacaktır. Bununla beraber hızlı düşünebilme, pratik görebilme, görsel hafızalarda gelişme gibi özellikler sergiliyorlar. Buradaki öğretmenlerimizin hepsi akademik eğitim aldıkları ve formasyon belgeleri var dolayısıyla öğrencilerin yetenek sınavlarında, müzik ve resim okullarına destekleyici eğitimlerde bulunabiliyoruz. Müzik veya resim fark etmeksizin her yaş grubunda eğitim vermekle birlikte, 7 yaşından küçük öğrencilerimize de deneme derslerimiz mevcuttur. Bu deneme derslerinin sonunda öğretmenlerimizin geri dönütleri doğrultusunda velilerimizi bilgilendiriyoruz. 5 yaşından itibarende müzik eğitimine başlayabiliyoruz. Çocukları zorlamadan ilgi ve istekleri doğrultusunda yönlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.