Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nde yaşanan yakıt maddesi sızıntısıyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı'ndan (SASKİ) yapılan açıklamada, "Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattında 26 Mart Salı günü, vatandaşın müdahalesi sonucu gelen sızıntı meydana gelmiştir. Gece yarısında NATO hattında basıncın artması sonucunda sızıntı büyümüş ve dere yatağına ulaşan yakıt maddesi Sapanca Gölü'ne karışmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerimiz, gece ihbar alındığı andan itibaren konuyla ilgili aksiyon almış ve tüm birimleriyle göl sınırları içerisinde çalışmalara başlamıştır. Kocaeli ilinde yaşanan olay sonrası göl sınırlarımıza karışan yakıt maddesinin yayılımı SASKİ ekiplerimizce ivedilikle kontrol altına alınmış ve göl çevresinde bulunan içme suyu alım noktalarına ulaşması engellenmiştir. Bu saat itibarıyla SASKİ ekipleri gölün ilgili bölümlerinde kontrol altına aldığı yakıt maddesini etkisiz hale getirmek için yoğun bir mesai harcamaktadır. Öte yandan, mazotun göl ile karıştığı nokta ile su alım noktalarıyla arasındaki mesafenin uzak olması olası bir tehlikenin de engellenmesine imkân tanımıştır. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır. Maddenin tamamen bertaraf edilmesi kısa süre içinde sağlanacaktır." denildi.