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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Pilot Üsteğmen Okan Divrik’in annesi Nevin Divrik ile kardeşi Hakan Divrik’i ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla başlattığı şehit mevlidi ve hayır etkinliğinden dolayı Başkan Ergün’e teşekkür eden şehit annesi Nevin Divrik, “Evlatlarımızın anısını yaşatıyor olmanız bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı” dedi.

MANİSA (İGFA) - Kayseri'de Erkilet 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim uçuşu için havalanan askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2001 yılında şehadet şerbetini içen Pilot Üsteğmen Okan Divrik’in annesi Nevin Divrik ile kardeşi Hakan Divrik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Anne Nevin Divrik’i elini öperek karşılayan Başkan Ergün, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla başlattığı şehit mevlidi ve hayır etkinliğinden dolayı Başkan Ergün’e teşekkür eden şehit annesi Nevin Divrik, “Evlatlarımızın anısını yaşatıyor olmanız bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı” dedi. Tüm şehitlerimizi rahmetle anan, ailelerine de sağlıklı ve uzun ömürler dileyen Başkan Ergün, şehidimizin annesi Nevin Divrik’e Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim etti.