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Ankara'da uzun yıllar eğitim sektöründe esnaflık yapan ve İç Anadolu Av ve Yaban Hayatın Federasyonu Başkanı olan Selim Şahin, Kızılcahamam MHP Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu Yaptı.Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - - Yıllardır Ankara'da başarılı bir esnaflık kariyerine sahip olan Selim Şahin, MHP Belediye Başkan aday adaylığı için Genel Merkez’e başvuruda bulundu.

Şahin, başvurusu sonrasında MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ziyaret ederek destek talebinde bulundu.

Amacının Kızılcahamam’a daha iyi hizmet etmek olduğunu açıklayan Şahin, “Bizim tek bir sevdamız var, o da Kızılcahamam. Kızılcahamam'a daha fazla hizmet etmek için yola çıktık. Allah mahcup etmesin inşallah” dedi.

Ziyaretinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Durmaz’a projelerini ve hizmet vizyonunu aktaran Şahin, destek talebini iletti.

Kızılcahamam'ın ihtiyaçlarına uygun çözümler üreteceğini belirten Şahin, Kızılcahamam'ı daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti.