Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar yoga ile tanışma fırsatı bularak keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar için eğlenceli ve öğretici atölyeler düzenlemeyi sürdüren SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi son olarak yoga atölyesine ev sahipliği yaptı. Ebeveynleri ile birlikte gelen 7-12 yaş arası 40 öğrencinin katılım sağladığı atölyede çocuklar, uzman pilates antrenörü Gonca Alev Kavak eşliğinde yoga yaptı.

SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi’nin yanında yer alan KEGEV Muzaffer İzgü Parkı’nda gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren etkinlikte çocuklar önce ayakta esneme egzersizleri yaparak vücutlarını spora hazır hale getirdi. Daha sonra kendilerine verilen matlarda temel meditasyon, yoga ve selamlama hareketlerini yaptı.

Uzman Pilates Antrenörü Gonca Alev Kavak, küçük yaşta egzersiz ve spor yapmaya başlamanın önemine değinerek “Çocuklarımızla bugün hafif esneme hareketleri yaptık. Hepsi çok eğlendiler. Aynı zamanda çocuklarımızın yoga ile tanışmasına da öncülük ettiğimiz bir atölye oldu. Çocukların küçük yaşta spor alışkanlığı edinmeleri, kondisyonlarını güçlendirmeleri ve sağlıklı bir yaşam oluşturmaları çok önemli. Böyle güzel ve anlamlı bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptıkları için SEYAKMER’e ve Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.