Seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları YSK'nın internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte 2 Nisan'a kadar muhtarlıklara başvuru yapacak.

SAĞLIK RAPORU TALEP EDİLMEYECEK

Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.

Görme ve işitme engelli olan seçmenler ise seyyar sandıklarda oy kullanamayacak.

Söz konusu Resmi Gazete'deki YSK kararına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.