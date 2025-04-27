Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024’te 432 yeni ilacın SGK ödeme kapsamına alındığını duyurdu. SMA, MS ve ALS gibi nadir hastalık ilaçları ile kanser tedavisinde kullanılan 909 ilacın geri ödemesi yapılıyor.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN Türk canlı yayınında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, yaşlı nüfusun artışı ve sağlık giderlerindeki yükseliş nedeniyle sağlık politikalarına öncelik verdiklerini belirterek, 2024 yılında 432 yeni ilacın SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını anımsattı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, alınterinin ve emeğin ön plana çıkarıldığı bir gün olması için çalışmaya devam ediyoruz.Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.#EmekVarsaUmutVar pic.twitter.com/YMeoJEiVs0— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 26, 2025

Kanser tedavisinde kullanılan 909 ilacın (818 yurt içi, 91 yurt dışı) geri ödendiğini ifade eden Işıkhan, SMA, MS ve ALS gibi nadir hastalıklar için de yeni ilaçların kapsama alındığını duyuran Bakan Işıkhan, "Kullanım kolaylığı sunan bir SMA ilacını daha geri ödeme listesine ekledik. Hastalarımızın alternatif tedavilere erişimini sağladık” dedi.

Bakan Işıkhan, tomografi ve MR’da kullanılan kontrast madde ilaçlarının hastaneler tarafından temin edileceğini, böylece vatandaşların eczanelere gitmesine gerek kalmayacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, programda ayrıca, yoğun bakım verilerinin anlık takip edilmesi için sistem entegrasyonunun başlatıldığını açıkladı.