Deniz Kuvvetleri’ne ait bir SH-70 helikopteri, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı sırasında Antalya açıklarında teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir SH-70 helikopterinin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu.
Helikopterde bulunan dört personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildikleri açıklandı.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti.
Kaynak: İGF